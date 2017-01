WACKEN WINTER NIGHTS: Line-Up komplett!

Für Fans von Folk und Mittelalter Rock geht die Bescherung nach dem Weihnachtsfest im Februar weiter. Die WACKEN WINTER NIGHTS finden vom 10. bis zum 12. Februar statt.

Für die Erstauflage des Festivals haben die Organisatoren ein ordentliches Programm aufgetischt: Geschichtenerzähler, Fabelwesen, Feuershows und historische Handwerker sowie ein Mittelalter-Markt gehören zu den Highlights des Festivals.

Auch beim Line-Up wurde in diesem Jahr geklotzt und nicht gekleckert:

SUBWAY TO SALLY

SALTATIO MORTIS

MONO INC (Unplugged)

VERSENGOLD

TANZWUT

RUSSKAJA

D'ARTAGNAN

ERIC FISH & FRIENDS

YE BANISHED PRIVATEERS

SERENITY

UNZUCHT

THE DOLMEN

NACHTGESCHREI

NACHTBLUT

CESAIR

DUNKELSCHÖN

MACCABE & KANAKA

Weitere Infos gibt es hier

Quelle: Wacken Winter Nights Redakteur: Leoni Dowidat Tags: wacken wacken winter nights subway to sally saltatio mortis tanzwut mono inc versengold russkaja