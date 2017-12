WACKEN: OOMPH!, VALLENFYRE, LONG DISTANCE CALLING

Das ist eine außergewöhnliche Kombination, die uns für Wacken serviert wird. OOMPH!, VALLENFYRE, LONG DISTANCE CALLING bedeuten Deutschrock, Death Metal und Post-Rock. Ja, auf Wacken gibt es fast alles. In der Kombination sieht das bisher wie folgt aus:

AMARANTHE, AMORHIS, ARCH ENEMY, ATTIC, BANNKREIS, BEHEMOTH, BELPHEGOR, CHILDREN OF BODOM, DESERTED FEAR, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DIRKSCHNEIDER, DORO, ENSLAVED, EPICA, FIREWIND, IN EXTREMO, JUDAS PRIEST, KNORKATOR, KORPIKLAANI, LONG DISTANCE CALLING, MANTAR, NAILS, NIGHT DEMON, NIGHTWISH, OOMPH!, RIOT V, RUNNING WILD, SAMAEL, SEPULTURA, VALLENFYRE, VINCE NEIL, W.A.R., WALKING DEAD ON BROADWAY, WATAIN

Tickets gibt es für 221 Euro bei Metaltix.