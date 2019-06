WAINGRO mit neuem Album

Irgendwo muss ein Nest mit kanadischen Stonerbands sein. Ihr drittes Album kündigt die Gruppe WAINGRO an, das sie folgerichtig "III" genannt hat. Das Teil soll am 15. August erscheinen und hat folgende Trackliste:



1. New Colony (3:30)

2. Red Death (3:03)

3. Bay Area Cult (3:15)

4. Third Veil (2:40)

5. Merrin (2:48)

6. Marked Cross (3:43)

7. Dead Calm (2:41)

8. The Upward Turn (3:17)

9. Pacino (1:53)

10. Monaco (3:29)

11. Greenwater Manifesto (4:59)

12. Cardinal (4:42)