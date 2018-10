WALL OF SLEEP - neues Album der ungarischen Doom-Squad

Am 26.10.2018 erscheint vier Jahre nach dem Vorgängeralbum mit "The Road Through The Never" das neue und sechste Studioalbum der ungarischen Doomband WALL OF SLEEP über Nail Records. Das Album wird ab 21.10.2018 bei Metalshop.hu bestellbar sein, auch als Digipak-CD mit einem T-Shirt in einem speziellen Support-Paket.



Einen kurzen Trailer gibt es bereits bei YouTube:







