WALTER TROUT: Neues Album am Freitag

Keine drei Tage mehr, dann erscheint mit "We're All In This Together" das neue Album der Blues-Legende WALTER TROUT. Passend zum Titel hat sich der Altmeister für den aktuellen Silberling eine ganze Stange von nahmhaften Gästen wie Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, John Mayall oder Randy Bachman in Studio geholt.

Einen ersten Eindruck könnt ihr ab sofort durch den aktuellen Trailer gewinnen, bevor die Platte ab dem 1. September dann auch offiziell in den Regalen steht.