WARDRUNA: Neues Album

Die norwegische Band WARDRUNA wird am 22.01.2021 via Columbia/Sony Music ihr neues Album "Kvitravn" veröffentlichen. Dies sollte ursprünglich bereits in Juni dieses Jahres erscheinen. Die Veröffentlichung wurde jedoch wegen der Corona-Lage verschoben.



Einar Selvik sagt zum Album: "Es ist ein Album, das ich schon lange schreiben wollte. Dieses Album macht deutlicher als je zuvor, was das ultimative Ziel und die Motivation für WARDRUNA von Beginn an gewesen ist – mit alten, aber immer noch relevanten Gedanken etwas Neues zu erschaffen."



Die Tracklist liest sich so:

1. Synkverv (Turn-sight)

2. Kvitravn (White Raven)

3. Skugge (Shadow)

4. Grá (Grey)

5. Fylgjutal (Speech of the Fylgja)

6. Munin (Memory)

7. Kvit hjort (White Stag)

8. Viseveiding (Song-hunting)

9. Ni (Nine)

10.Vindavlarljod (Song of the wind-bred)

11.Andvevarljod (Song of the Spirit-weavers)

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Swen Reuter Tags: wardruna kvitravn runaljod kirsten braten berg einar selvik gra tour 2021 summer breeze lyfiaberg

02.05. Gelsenkirchen, Amphitheater16.07. Dresden, Weißer Hirsch18.07. München, Tollwood