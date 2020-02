WARDRUNA: Video zum neuen Song 'Grá' veröffentlicht

Die norwegische Band WARDRUNA wird am 5. Juni 2020 ihr neues Album "Kvitravn" via Sony Music/Columbia Germany veröffentlichen. Daraus hat die Band nun mit 'Grá' die erste Single herausgebracht. Das Lied würdigt den alten Bund zwischen Mensch und Wolf.



"'Grá' ist unsere Ode an den Wolf. Das Lied handelt von den Opfern und der Verantwortung, die man hat, wenn man ein Teil der Natur ist und nicht über ihr zu steht.", so Sänger Einar Selvik. "Wir konnten erneut nach Finnland reisen und dort mit einem geretteten Wolf namens Tihu drehen. Regie führte unser Freund Tuukka Koski, unterstützt von seinem wundervollen Team von Koski Syväri."



Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

28 Mar - Oslo (NO) - Sentrum Scene

02 Apr - Kristiansand (NO) - Kilden Teater

03 Apr - Stavanger (NO) - Konserthus

04 Apr- Bergen (NO) - Grieghallen

30 Apr - Moscow (RU) - Crocus City Hall

01 May - St. Petersburg (RU) - Yubileyny Sports Palace

03 May - Poznan (PL) - Hala Ziemi

04 May - Krakow (PL) - ICE Congress Center

05 May - Bratislava (SK) - Refinery gallery

07 May - Belgrade (RS) - Sava Centar

08 May - Bucharest (RO) - Arena Romanele

04 Jun - Manchester (UK) - Albert Hall **

05 Jun - Dublin (IE) - Vicar St **

06 June - Birmingham (UK) - Symphony Hall **

07 June - Glasgow (UK) - Royal Concert Hall **

09 June - London (UK) - Royal Festival Hall **

10 June - Cambridge (UK) - Cambridge Corn Exchange **

11 June - Gelsenkirchen (DE) - Amphitheater

20 June - Clisson (FR) - Hellfest

15-18 July - Ostrava (CZ) - Colors of Ostrava Festival

01 Aug - Savonlinna (FI) - Savonlinna Opera Festival

12-16 Aug - Dinkelsbühl (DE) Summer Breeze Festival

12-16 Aug - Midgardsblot (NO) Midgardsblot Festival

05 Sept - Selb (DE) Festival Mediaval

21 Sep - Reykjavik (IS) – Harpa

**mit JO QUAIL als Support

Quelle: Sailor Entertainment Redakteur: Swen Reuter Tags: wardruna kvitravn runaljod kirsten braten berg einar selvik gra tour 2020 summer breeze