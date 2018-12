WARDRUNA wird auf Tour kommen - im Dezember 2019

Ich finde ja, man kann es auch etwas übertreiben. Klar, wenn die ROLLING STONES kommen oder der Boss, dann geht der Vorverkauf früh los, aber kauft irgendjemand bereits ein Jahr im voraus Tickets für WARDRUNA? Nun ja, damit nachher keine motzt, wir hätten es euch nicht mitgeteilt: Am 4. Dezember startet der Vorverkauf für diese Gigs:

17/11/2019 Helsinki (FI) - House of Culture

19/11/2019 Gdansk (PL) - Shakespeare Theatre

21/11/2019 Warsaw (PL) - Warsaw Palladium

22/11/2019 Prague (CZ) - Great Hall of Lucerna

23/11/2019 Vienna (AT) - Museumsquartier

25/11/2019 Nürnberg (DE) - Löwensaal

26/11/2019 Paris (FR) - Olympia

27/11/2019 Utrecht (NL) - TivoliVredenburg, Grote Zaal

28/11/2019 Wuppertal (DE) - Historische Stadthalle

29/11/2019 Copenhagen (DK) - DR Koncerthuset

01/12/2019 Stockholm (SE) - Annexet

Die Tour ist auch eine Zehnjahresfeier des ersten Albums und wird einige Überraschungen in der Setliste beinhalten.