WARKINGS: Neues Video, Tourdaten

Das neue Video der Maskenmänner hört auf den Namen 'Hephaistos': Youtube.

Guter, melodischer, kraftvoller Metal, nicht umwerfend originell, aber überzeugend gemacht, so würde ich das mal umschreiben. Dazu ein Image mit Verkleidungen, na, was soll da schiefgehen? Wie sehr die Jungs in ihrer Verkleidung schwitzen, kann man sich auf der Tour im Vorprogramm von AMARANTHE ansehen:

AMARANTHE, FOLLOW THE CIPHER, WARKINGS

31.01.19 NL - Nijmegen / Doornroosje

01.02.19 BE - Antwerp / Trix

02.02.19 CH - Pratteln / Z7

03.02.19 LU - Luxembourg / Den Atelier

04.02.19 DE - Hamburg / Grünspan

06.02.19 SE - Malmö / KB

07.02.19 SE - Gothenburg / Pustervik

08.02.19 SE - Helsingborg / Tivoli

09.02.19 SE - Örebro / Frimis

11.02.19 DK - Copenhagen / Pumpehuset

12.02.19 SE - Uppsala / Katalin

13.02.19 SE - Stockholm / Klubben

Außerdem gibt es in Wien am 8. Dezember in der "Szene" noch einen Auftritt mit DRAGONY, ILLUMINATA, TITAN KILLER. Das Album "Reborn" wird am 16. November über Napalm Records erscheinen.