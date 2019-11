WAR DOGS: Debütalbum kommt im Jänner, Lyric-Video zu Mark Shelton Tribute-Song online

Für den 9. Jänner 2020 hat die spanische Formation WAR DOGS, die sich selbst von Bands wie OMEN, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST und MERCYFUL FATE. beeinflusst sieht, das Veröffentlichungsdatum ihres Debüt-Albums "Die By My Sword" angesetzt.

Die über Fighter Records aufgelegte Scheibe wurde in der Heimat, genauer gesagt in den "Blackstage Studios" in Alicante aufgenommen, für den Mix ging es jedoch nach Schweden, wo sich ENFORCER-Frontmann Olof Wikstrand um die Endveredelung kümmerte.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

01. Die By My Sword

02. Castle Of Pain

03. Wings Of Fire

04. Master Of Revenge

05. Kill The Past

06. Ready To Strike

07. The Shark

08. The Lights Are On (But Nobody's Home)

09. Gorgon Eyes

10. Wrath Of Theseus

Da MANILLA ROAD ganz besonders wichtig für die Entwicklung der Band gewesen ist, hat WAR DOGS mit 'The Shark' einen Song zu Ehren Von Mark Shelton aufgenommen und sich für diesen Bryan 'Hellroadie' Patrick als Gast ins Studio geladen.

Macht Euch selbst ein Bild vom Lyric-Video: