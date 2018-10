Eine gemischte Hardcore-Truppe aus Baltimore ist WAR ON WOMEN, die im April noch mit "Capture The Flag" ein Album veröffentlicht hat, nun aber mit "Live From Magpie Cage – Acoustic" am 9. November bereits eine Livescheibe nachlegt. Daraus gibt es leider noch keine Hörprobe, aber hier ist das letzte Video zu 'Anarcha' von "Capture The Flag": Youtube.

Quelle: Gordeon Redakteur: Frank Jaeger Tags: war on women anarcha live from magpie cage acoustic capture the flag