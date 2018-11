WEAPON UK mit Anthologie

Die britischen Rocker, die zuletzt über Pure Steel ihr neues Album "Rising From The Ashes" veröffentlicht haben, schieben nun die Anthologie "Set The Stage Alight / The Anthology" auf Vinyl nach. Der Vorverkauf hat im Pure Steel Shop bereits begonnen, wo die auf 300 Exemplare limitierte Ausgabe mit diesen Liedern erworben werden kann:

Side A

1. Set The Stage Alight

2. Liar

3. Take That Bottle

4. One Night Stand

5. Mad Mad World

6. Midnight Satisfaction

Side B

7. Bad Love

8. Olivia

9. Remote Control (Demo)

10. Light Of The World (Demo)

11. Killer Instinct (Demo)

12. Things You Do (Demo)

Ausgeliefert wird zum 30. November.