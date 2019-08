WEDNESDAY 13 zeigt Visualizer für 'Bring Your Own Blood'!

WEDNESDAY 13 bringt am 27.09.2019 das neu Album "Necrophaze" (Nulcear Blast) in die Läden. Jetzt gibt es zum Track 'Bring Your Own Blood' einen Visualizer zu begutachten:

https://www.youtube.com/watch?v=B1iZ6KHx7KQ

Die Tracklist von "Necrophaze" liest sich so:

01. Necrophaze

02. Bring Your Own Blood

03. Zodiac

04. Monster

05. Decompose

06. Be Warned

07. The Hearse

08. Tie Me A Noose

09. Life Will Kill Us All

10. Bury The Hatchet

11. Necrophaze Main Theme (End Credits)

12. Animal (Fuck Like A Beast)