WEEDEATER kommt auf Tour

Die Stoner-Rocker feiern in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Das muss man doch auf der Staße tun, oder? Haben sich die Jungs aus North Carolina auch gedacht und eine umfangreiche Europa-Tour zusammengestellt. Hier kann man mitfeiern:

19.4.18 Tilburg (NL) Roadburn Festival (Special Show)

20.4.18 Göteborg (SE) Truckstop Alaska

21.4.18 København (DK) Stengade

22.4.18 Katowice (PL) Mega Club

23.4.18 Budapest (HU) Robot

24.4.18 Wien (AT) Arena

25.4.18 München (DE) Backstage

26.4.18 Salzburg (AT) Rockhouse

27.4.18 Milano (IT) Kraken

28.4.18 Pescara (IT) Tube Cult Fest

30.4.18 Lyon (FR) Le Farmer

01.5.18 Nantes (FR) Le Ferrailleur

02.5.18 Köln (DE) Jungle

03.5.18 Leipzig (DE) Werk 2

04.5.18 Berlin (DE) Desertfest

05.5.18 London (UK) Desertfest

06.5.18 London (UK) Desertfest

07.5.18 Leeds (UK) Brudenell Social Club

08.5.18 Cardiff (UK) Clwb Ifor Bach

09.5.18 Manchester (UK) Rebellion

10.5.18 Glasgow (UK) The Audio

11.5.18 Bristol (UK) Thekla

12.5.18 Leffinge (BE) De Zwerver

13.5.18 Hannover (DE) Faust