WELICORUSS: Drum-Video und Jubel-Doku

Ilya Tabachnik, der Schlagzeuger der russischen Symphonic-Black-Metal-Band WELICORUSS hat ein Drum-Cover-Video zu dem Song 'Beyond This Life' von DREAM THEATER aufgenommen. Tabachnik huldigt damit jener Band, die ihn veranlasst hat, Schlagzeug zu spielen und widmet es seinem ersten Drum-Lehrer Jiři Kanajlo, der ihn auf Dream Theater aufmerksam gemacht hat.

Die Symphonic-Black-Metaller aus Nowosibirsk, die seit 2014 in Tschechien leben, haben eine Dokumentation über die Geschichte der Band veröffentlicht. Unter dem Titel "WELICORUSS - 15 Years Of Madness" zeigt die Dokumentation die frühen Jahre der Band in Sibirien bis hin zu ihrer Übersiedlung nach Prag.

Die Doku ist in russischer, tschechischer, englischer und deutscher Sprache erschienen.