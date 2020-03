WELICORUSS: Tracklist zum neuen Album

Am 23. März veröffentlicht die sibierische Symphonic-Black-Metal-Band WELICORUSS via El Puerto Records ihr neues Album "Siberian Heathen Horde".



Neben dem Cover wurde nun auch die Tracklist veröffentlicht.



Diese liest sich so:

1. Spellcaster

2. Siberian Heathen Horde

3. Path Of Seductions

4. Frostbounded

5. Metaphysical

6. Tree Of Nations

7. Crossroad of Life (Orchestral Instrumental)

8. The Prophecy

9. Hymn Of Lost Souls



Zum Song 'Spellcaster' gibt es bereits ein Video.

