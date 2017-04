WELLE: ERDBALL: Mini-Album am 28. April

"Kein Sommer 2017 ohne ein Dolomiti-Eis

Kein Sommer 2017 ohne eine Fahrt mit der Vespa 50N Special

Kein Sommer 2017 ohne Freibad und der Portion Pommes rot-weiß

Kein Sommer 2017 ohne Meer, Strand und Sonne

Kein Sommer 2017 ohne die sagenumwobenen Geschichten über Kapitän Nemo

Kein Sommer 2017 ohne die Unbekannte aus der Seine geküsst zu haben

Kein Sommer 2017 ohne Hitzefrei und den Geruch von Sonnencreme

Kein Sommer 2017 ohne die Tauchfahrt im Bathyscaph

Kein Sommer 2017 ohne ein gutes Commodore-64-Spiel

Kein Sommer 2017 ohne elektronische, analoge und deutsche Musik

KEIN SOMMER 2017 OHNE WELLE: ERDBALL

"GAUDEAMUS IGITUR" ...denn dies ist DEINE letzte Chance zu leben!"

Mit vollmundigen Worten kündigt WELLE: ERDBALL das neue Mini-Album der Kombo an: Am 28.04.2017 erscheint "Gaudeamus Igitur" mit insgesamt zehn neuen Liedern und einem bunten Potpourri an Gimmicks bis hin zum Sommer-Hit von 1965: 'Die letzte Chance zu leben'.

28.04.2017 Oberhausen Kulttempel

29.04.2017 Bremen Tivoli

30.04.2017 Berlin SO 36

01.05.2017 Hannover Musikzentrum

05.05.2017 Magdeburg Factory

06.05.2017 Wiesbaden Schlachthof

11.05.2017 Nürnberg Hirsch

12.05.2017 Erfurt From Hell

13.05.2017 Dresden Reithalle

19.05.2017 Rostock MAU Club

20.05.2017 Flensburg Roxy

25.05.2017 München Theaterfabrik

26.05.2017 Wien Szene

27.05.2017 Mannheim MS Connexion Complex

08.07.2017 Ulm Ratiopharm Arena @ Volle Kraft Voraus Festival