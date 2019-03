WEST OF HELL: Neues Album im Anmarsch

Kein Aprilscherz, die kanadische Metalband WEST OF HELL will am 1. April ihren neuen Langspieler "Blood Of The Infidel" veröffentlichen. Hier sind Cover und Trackliste:



1. Hammer And Hand (6:42)

2. Chrome Eternal (6:40)

3. Infidels (6:39)

4. The Machine (5:16)

5. Dying Tomorrow (8:52)

6. The Dark Turn (5:43)

7. Mankind Commands (7:14)



Bei YouTube gibt es ein Video zu 'Chrome Eternal':





