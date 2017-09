WES BORLAND mit neuem Soloalbum

Der stets in Farben getauchte Gitarrist der Band LIMP BIZKIT wird wohl am 01.11.2017 ein neues Album veröffentlichen. Sein Alter-Ego-Projekt heisst nach wie vor BIG DUMB FACE und hatte 2001 mit "Duke Lion Figts The Terror" sein Debüt gegeben. Um ein neues Album von LIMP BIZKIT rankt sich nach wie vor Stille und Ödnis, auch, weil Fred Durst im Sommer erst behauptet hätte, dass die Band das Teil schon seit eineinhalb Jahren fertig und irgendwo im Netz versteckt hat. Fragt man sich, warum es noch keiner finden (wollte)?

