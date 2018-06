WE ARE SENTINELS Videos mit Matt Barlow

Der ehemalige ICED EARTH-Sänger hat zusammen mit dem Komponisten Jonah Weingarten (PYRAMAZE) ein neues Album am Start, das am 6. Juli erscheinen wird. Aus dem selbstbetitelten Album stammt auch 'Battle In Winter': Youtube.

Und genauso das Lied 'Kingdom In Winter': Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

From My Tower

My Only Sin

Life, Death, Rebirth

Kingdom In Winter

Dreaming In Winter

Battle In Winter

In Memoriam

Sirens of Odysseus

Miracle

Soul On Fire

Holy Diver