Ihr fünftes Studioalbum wird am 20. Oktober über SharpTone/Nuclear Blast/Warner erscheinen. Die Rede ist von den US Amerikanern WE CAME AS ROMANS, die scheinbar vom Metalcore in Alternative wechseln. Hört mal 'Lost In The Moment': Youtube.

