WE HAVE THE MOON: Videos zum neuen Album

Die italienischen Metalcore-Helden von WE HAVE THE MOON präsentieren am 23.02.2018 ihr Debütalbum "Till The Mornings Comes". Bevor es soweit ist, wird die Durststrecke bis dahin mit zwei Videos zu dem Song 'Definitely Not A Serenade' sowie zu 'Killer Party' überbrückt.

Die weiteren Titel lauten wie folgt:

1. Y.D.S.U.Y.S (1:17)

2. Till the Morning Comes (2:57)

3. Killer Party (3:37)

4. Definitely Not A Serenade (3:46)

5. The Score 0-3 (3:22)

6. 02:00 AM Pasta Break (1:45)

7. Unreasonable (3:10)

8. This Is What We Love The Most (3:20)

9. Lovely Lights (3:38)

10. A Ghost Friend of Mine (3:29)

11. Bedtime (Outro) (1:10)