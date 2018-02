WE HAVE THE MOON rockt

Italienischer Partycore? Bin ich der einzige, der sich fragt, wie das wohl klingt? Hören wir erstmal rein, dann palavere ich weiter. Hier ist 'Definitely Not A Serenade': Youtube.

Das ist schon etwas schräg und ich bin noch nicht ganz sicher, ob mich dieser Popmetal überzeugt. Gucken wir mal auf die Fakten: Das Album "Till The Morning Comes" ist seit Freitag erhältlich und kann bei verschiedenen Lieferanten bestellt werden, womit man folgende Lieder erwerben würde:

1. Y.D.S.U.Y.S (1:17)

2. Till the Morning Comes (2:57)

3. Killer Party (3:37)

4. Definitely Not A Serenade (3:46)

5. The Score 0-3 (3:22)

6. 02:00 AM Pasta Break (1:45)

7. Unreasonable (3:10)

8. This Is What We Love The Most (3:20)

9. Lovely Lights (3:38)

10. A Ghost Friend of Mine (3:29)

11. Bedtime (Outro) (1:10)

Um die Entscheidung zu vereinfachen, gibt es hier noch ein zweites Video zu dem Stück 'Killer Party': Youtube.

Na, überzeugt?