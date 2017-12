WE SELL THE DEAD: Neue Band um Niclas Englin mit Debüt im Februar und erstem Video

WE SELL THE DEAD ist die neue Band von Niclas Engelin (gt., ex-IN FLAMES, ENGEL), Gas Lipstick (ex-HIM, dr.), Jonas Slättung (b.) und Sänger Apollo Papathanasio (FIREWIND, SPIRITUAL BEGGARS). Das Debüt erscheint am 23. Februar 2018 via earMusic und hört auf den Namen "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full".



Die Songtitel hören auf die folgenden Namen:

1. The Body Market

2. Echoes Of An Ugly Past

3. Leave Me Alone

4. Imagine

5. Turn It Over

6. Too Cold To Touch

7. Trust

8. Pale And Perfect

9. Silent Scream



Als erstes Video könnt ihr euch hier 'Echoes Of An Ugly Past' ansehen, das auf angenehme Weise von herkömmlichen "Band in der Garage/Wüste/etc."-Schema abweicht und auch eine Geschichte erzählt, die die Texte des Songs unterstreicht. Sehenswert.





