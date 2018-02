WFF-Party mit TANKARD

Feucht-Fröhlich wird‘s beim diesjährigen "With Full Force"-Festival: Die Frankfurter Thrash-Metal-Helden von TANKARD warten zum 25-Jährigen in Ferropolis auf. Neben den bierseeligen Hessen wird es freitags zudem exotisch: Mit Trommelwirbeln der Hombres TENDENCIA, die schon als die kubanischen SEPULTURA bezeichnet wurden.



Das With Full Force findet vom 14. bis 16. Juni 2018 in der Stadt aus Eisen statt, Tickets und weitere Infos gibt es auf der Festival-Homepage. Das bisherige Billing:





