WGT 2017: Weitere Bandbestätigungen und Veröffentlichung des Zeitplanes

Für das Wave-Gotik-Treffen 2017 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:



AB INFERIS (A)

ARCTURUS (N)

DAEMONIA NYMPHE (GR)

ECHO WEST (D)

ENSEMBLE ORIGO (E)

KARIN SHERRET (GB)

KID DAD (D)

KONKURS (BLUSH RESPONSE & SɅRIN) (USA/CDN)

LES FRAGMENTS DE LA NUIT (F)

MAGADAN (CZ)

METUSA (D)

MYRKUR (DK)

NACHTWINDHEIM (D)

NICOLE SABOUNÉ (S)

STAHLMANN (D)

THE BREATH OF LIFE (B)

WYRDAMUR (D)



Zudem ist das Programm mit den Zeitangaben veröffentlicht worden.



Das Wave-Gotik-Treffen 2017 findet vom 2. Juni bis 5. Juni 2017 in Leipzig statt.

