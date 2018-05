WGT 2018: CAROLIN MASUR, PAMELA COATS, VERENA MARISA und weitere Künstler bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig sind weitere Bands bzw. Künstler offiziell bestätigt worden.



Diese sind:

SOMMERORCHESTER LEIPZIG (D)

VERENA MARISA (BR)

MATTHIAS EISENBERG (D)

LUKAS DREYER (D)

MORITZ EGGERT (D)

MARCO JODES (D)

CHAMBRE D’ÉCOUTE (D)

GUDRUN INGIMARS (IS)

ANNA GUDNY GUDMUNDSDOTTIR (IS)

CAROLIN MASUR (D)

PAMELA COATS (USA)

CARMEN STEFANESCU (RO)

ENSEMBLE NEW BABYLON – DAS BREMER ENSEMBLE FÜR NEUE MUSIK (D)

THEATERPACK (D)

Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.