WGT 2018: HEIDEVOLK, EMINENZ, SKELETAL FAMILY und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig sind weitere Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



HEIDEVOLK (NL)

SKELETAL FAMILY (GB)

ROSA CRVX (F)

EMINENZ (D)

THE NEW DIVISION (USA)

TORUL (SLO)

MYSTIGMA (D)

NYTT LAND (RUS)

HEIMATAERDE (D)

AUTHOR & PUNISHER (USA)



Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Quelle: www.wave-gotik-treffen.de