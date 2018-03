WGT 2018: Kartenvorverkauf hat begonnen - IMPERIUM DEKADENZ, THEN COMES SILENCE, EDEN WEINT IM GRAB, SCHANDMAUL und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig sind weitere Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



SCHANDMAUL (D)

THEN COMES SILENCE (S)

NACHTSUCHER (D)

SPARK! (S)

IMPERIUM DEKADENZ (D)

EINAR SELVIK (N)

THE CRIMSON GHOSTS (D)

THE BEAUTY OF GEMINA (CH)

PYOGENESIS (D)

EDEN WEINT IM GRAB (D)



Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Zudem ist der Kartenkauf jetzt möglich. Tickets gibt es ab 120,00 EUR.