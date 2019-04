WGT 2019: LONDON AFTER MIDNIGHT, IN STRICT CONFIDENCE und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2019 in Leipzig sind weitere Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



LONDON AFTER MIDNIGHT (USA)

NEAR EARTH ORBIT (D)

SONO (D)

EMPIRION (GB)

IN STRICT CONFIDENCE (D)

KNASTERBART (D)

HELL BOULEVARD (CH)

SONORUS7 (D)

LA SCALTRA (D)

SANGUIS ET CINIS (D) – exklusives Wiedervereinigungs-Konzert zum 20. Jubiläum

Das Festival findet vom 7. Juni bis 10. Juni 2019 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.