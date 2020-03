WGT 2020: Kartenvorverkauf hat begonnen

Für die 29.Auflage des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig hat der Vorverkauf begonnen. Die Festivalkarten kosten in diesem Jahr 130,00 EUR, die Obsorge-Karten 30,00 EUR. Die Karten sind über die Festival-Homepage bestellbar.



Zudem wurden weitere Bands bestätigt.



Diese sind:

SIGUE SIGUE SPUTNIK (GB)

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US (A)

SCHÖNGEIST (D)

THYRFING (S)

WALDKAUZ (D)

Das Wave-Gotik-Treffen findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 in Leipzig statt.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.