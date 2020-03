WGT 2020: THE DEVIL & THE UNIVERSE, LIZETTE LIZETTE und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2020 sind weitere Bands bestätigt worden.



Diese sind:

PSYCLON NINE (USA)

DEVIL-M (D)

SKOLD (S)

SUPERIKONE (D)

THE DEVIL & THE UNIVERSE (A)

A SPLIT SECOND (B)

SHE OWL (D)

SUPERNOVA 1006 (RUS)

KONTRAST (D)

LIZETTE LIZETTE (S)

Das Wave-Gotik-Treffen findet vom 29. Mai bis 1. Juni 2020 in Leipzig statt.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

