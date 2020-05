WGT 2020: Update kommt am Freitag

In den vergangenen Wochen gab es seitens der Veranstalter nur spärliche Informationen über den Verlauf des diesjährigen Wave-Gotik-Treffens in Leipzig. Nun soll es am 08.05.2020 neue Informationen geben.



Dazu der Veranstalter: "Liebe Besucher und Freunde des WGTs,

nach den neuesten Verlautbarungen des Landes Sachsen vom 30.04.2020 sowie des Bundes vom 06.05.2020 hat sich nun eine Sachlage ergeben, zu der wir am Freitag, dem 08.05.2020, Stellung nehmen werden.

Wir bitten Euch bis dahin um Geduld."

Eure Treffen- und Festspielgesellschaft

