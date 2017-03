WHEEL: Erste EP im April, Tour mit THE INTERSPHERE

Die finnischen Newcomer WHEEL veröffentlichen ihre Debüt-EP "The Path" am 21. April via Umbrella Artist Production. Geboten wird ausgeklügelter, ziemlich harter, moderner Progressive Rock, der auf der kommenden Tour mit den fantastischen THE INTERSPHERE einen vorzüglichen Einheizer abgeben dürften.



Hier könnt ihr schon mal das Video zum bärenstarken Track 'Farewell' ansehen:



Die Tour mit THE INTERSPHERE macht auf den folgenden Stationen halt:

20.04.17 Karlsruhe - Substage

21.04.17 Nuremberg - MUZ Club

22.04.17 Weinheim - Cafe Central

27.04.17 Berlin - Privatclub

28.04.17 Hamburg - Molotow

29.04.17 Cologne – Artheater

Quelle: Pirate Smile Redakteur: Peter Kubaschk Tags: wheel the path the intersphere