WHILE SHE SLEEPS: Video zu 'Fakers Plague'

Die Briten werden in Kürze auf Tour kommen und brüllen sich mit 'Fakers Plague' schon mal warm: Youtube.

Wie sie bei dem Krach schlafen soll, weiß ich nicht, aber hier kann man es im Vorprogramm von EVERY TIME I DIE und VAIN versuchen:

16.01.2020 – (FR) Paris, Cabaret Sauvage

17.01.2020 – (BE) Brussels, Ancienne Belgique - UPGRADED

18.01.2020 – (DE) Köln, Live Music Hall - SOLD OUT

19.01.2020 – (DE) München, Backstage Werk - SOLD OUT

21.01.2020 – (CH) Solothurn, Kofmehl

22.01.2020 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

23.01.2020 – (NL) Amsterdam, Melkweg

24.01.2020 – (UK) London, Brixton o2 Academy

26.01.2020 – (UK) Manchester, Academy