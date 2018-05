WHILE SHE SLEEPS veröffentlichen

De Sheffielder werden am 20. Juli das 2017er Album "You Are We" erneut in einer Special Edition veröffentlichen, die acht Bonustracks enthalten wird, darunter neben alternativen Versionen und Demos auch zwei unveröffentlichte Stücke. Mein Kommentar zu der Veröffentlichungspolitik beginnt zwar mit "A" und geht mit "bzocke" weiter, aber es wird sicher einige Fans geben, die diese Version trotzdem werden haben wollen. Hier ist, was ihr erhalten werdet, wenn ihr zugreift:

1. You Are We

2. Steal The Sun

3. Feel

4. Empire Of Silence

5. Wide Awake

6. Silence Speaks

7. Settle Down Society

8. Hurricane

9. Revolt

10. Civil Isolation

11. In Another Now

Bonustracks:

12. Feel (Alternative Version – Live at St Pancras Church)

13. Silence Speaks (Alternative Version – Live at St Pancras Church)

14. Hurricane (Alternative Version – Live at St Pancras Church)

15. Civil Isolation (Demo)

16. Feel (Demo)

17. Fear In Change (Instrumental Demo)

18. I Am While She Sleeps

19. Lost Ideas

Wer zugreifen will, kann das bei Sharptone Music tun. Wer die Band noch ncht kennt, kann mal hier reinhören in 'Steal The Sun': Youtube.

oder in 'Empire Of Silence': Youtube.

oder auch in 'Silence Speaks': Youtube.