WHITESNAKE: Here's the Super Deluxe Edition Of

Am 6. Oktober erscheint anlässlich des 30. Jubiläums eine "Super Deluxe Edition" des WHITESNAKE-Rock-Klassikers "1987". Das üppige Package besteht aus 4 CDs und einer DVD und umfasst das Originalalbum in brandneuem, remastertem Sound, diverse unveröffentlichte Live- und Studioaufnahmen, einige Musikvideo-Klassiker, Konzert-Footage (u.a. bislang unveröffentlichte Live-Aufnahmen der Tournee 1987 / 1988) sowie eine 30-minütige Doku, in der es auch ein aktuelles Interview mit David Coverdale zu sehen gibt.

Aber nicht nur der Inhalt ist monströs, auch die Verpackung hat für Fans verdammt viel zu bieten. Das edle Stück kommt nämlich in Form eines 60-seitigen, gebundenen Buchs mit vielen nie zuvor gezeigten Fotos aus dieser Zeit, einem ausführlichen Essay (das auf diversen Interviews mit Coverdale beruht) und einem Booklet mit sämtlichen, teils von David Coverdale handschriftlich notierten Songtexten.

Darüber hinaus werden aber auch noch weitere Versionen von "1987" veröffentlicht: Etwa eine "Deluxe Edition", die als Doppel-CD oder als Doppel-LP aufgelgt wird und aus dem remasterten Album sowie einer Auswahl von bisher unveröffentlichten Bonustracks in Umlauf gebracht wird.

Die Tracklist der "Super Deluxe Edition" sieht folgendermaßen aus:

Disc One (Original Album 2017 Remaster)

1. Still Of The Night

2. Give Me All Your Love

3. Bad Boys

4. Is This Love

5. Here I Go Again 87

6. Straight For The Heart

7. Looking For Love

8. Children Of The Night

9. You’re Gonna Break My Heart Again

10. Crying In The Rain

11. Don’t Turn Away

Disc Two: Snakeskin Boots [Live On Tour 1987-88]

1. Bad Boys/Children Of The Night

2. Slide It In

3. Slow An’ Easy

4. Here I Go Again

5. Guilty Of Love

6. Is This Love

7. Love Ain’t No Stranger

8. Guitar Solo – Adrian and Vivian

9. Crying In The Rain

10. Still Of The Night

11. Ain’t No Love In The Heart Of The City

12. Give Me All Your Love

Disc Three: 87 Evolutions [Demos and Rehearsals]

1. Still Of The Night

2. Give Me All Your Love

3. Bad Boys

4. Is This Love

5. Straight For the Heart

6. Looking For Love

7. Children Of The Night

8. You’re Gonna Break My Heart Again

9. Crying In The Rain

10. Don’t Turn Away

11. Crying In The Rain (Lil’ Mountain Alternate Take Ruff Mix)

Disc Four: 87 Versions [2017 Remixes]

1. Still Of The Night – Remix

2. Is This Love – Remix

3. Give Me All Your Love – Remix

4. Here I Go Again 87 – Remix

5. Standing In The Shadows – 1987 Versions, Japanese Mini-Album

6. Looking For Love– 1987 Versions, Japanese Mini-Album

7. You’re Gonna Break My Heart Again – 1987 Versions, Japanese Mini- Album

8. Need Your Love So Bad – 1987 Versions, Japanese Mini-Album

9. Here I Go Again – Radio Mix

10. Give Me All Your Love – Single Version

DVD

1. Still Of The Night – Music Video, Restored and Remixed in 5.1

2. Here I Go Again 87 – Music Video, Restored and Remixed in 5.1

3. Is This Love– Music Video, Restored and Remixed in 5.1

4. Give Me All Your Love – Music Video, Restored and Remixed in 5.1

5. Documentary about the making of 1987 Album

6. Here I Go Again – Purplesnake Video Jam

7. Crying In The Rain – 1987 Tour Video Bootleg

8. Band Intros – 1987 Tour Video Bootleg

9. Still Of The Night – 1987 Tour Video Bootleg

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Walter Scheurer Tags: david coverdale whitesnake