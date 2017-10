WHITESNAKE: Neues Live-Album mit 'SNAKE und PURPLE-Klassikern kommt!

Da David Coverdale und seine Kollegen zuletzt 2015 auf "The Purple Album" bereits diverse Kompositionen neu aufgenommen hatten, die in den legendären MK III- bzw. IV-Phasen von DEEP PURPLE entstanden waren und auch die daran anschließende Tournee erfolgreich verlaufen ist, stellt die Veröffentlichung von "The Purple Tour (Live)" den logischen nächsten Schritt in Sachen "Vergangenheitsaufarbeitung" von "The Cov" dar.

Ab 24. November wird es diese Live-Compilation in verschiedenen Formaten zu kaufen geben, auf der neben diversen Tracks der Mid-70er-Alben "Burn","Stormbringer" und "Come Taste The Band" selbstredend auch diverse WHITESNAKE-Klassiker zu hören sein werden, die von der aktuellen Besetzung (zu der neben David Coverdale die Gitarristen Reb Beach und Joel Hoekstra, Bassist Michael Devin, Drummer Tommy Aldridge und Keyboarder Michele Luppi zählen) auf der letzten Tournee gespielt wurden.

Die Tracklist der CD-Version sieht folgendermaßen aus:

1. Burn

2. Bad Boys

3. Love Ain’t No Stranger

4. The Gypsy

5. Give Me All Your Love

6. Ain't No Love In The Heart Of The City

7. Mistreated

8. You Fool No One

9. Soldier of Fortune

10. Is This Love

11. Fool For Your Loving

12. Here I Go Again

13. Still of the Night

Für Fans ein Muss, keine Frage! Schwierig ist allerdings die Entscheidung, welches Format man wählen soll, denn die Doppel-Vinyl-Version enthält mit 'You Keep On Moving' einen zusätzlichen Bonus-Track, während es auf der DVD/CD-Variante obendrein ein Interview und diverse weitere Boni gibt.