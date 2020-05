WHITESNAKE macht ein

Eine Best-of der größten Rocker mit einem neuen Song wird die weiße Schlange am 19 Juni loslassen. Hören wir doch den neuen Song 'Aöways The Same' mal an: Youtube.

Ja, okay, rockt. Nett. Außerdem werden 15 Kracher der Bandgeschichte auf diesem ersten Teil einer Best-Of-Trilogie stehen, die aus "Red", den Liebesliedern, "White", den Rocksongs, also die erste Veröffentlichtung, und "Blues", eben solchen Stücken, besteht. Die Lieder wurden von den Alben von 1984 bis heute und dem Solo-Album der Chef-Schlange David Coverdale entnommen. Ja, erst ab 1984, richtig gelesen.

Das Album wir dals CD und Vinyl erscheinen.

