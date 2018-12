WHITE COWBELL OKLAHOMA hat ein neues Video

Okay, zugegeben, ich kannte die auch nicht,. als die Meldung reinflatterte, aber der energetische Südstaaten-Rock ist durchaus mal ein Ohr wert. Hört mal das Lied 'Into The Sun' von dem aktuellen Album "Seven Seas of Sleaze": Youtube.

Das Album kann über die Bandcampseite bestellt werden, ist aber auf 200 Stück limitiert. Hier ist die Trackliste:

1. Into The Sun (4:34)

2. Harder Come, Harder Fall (3:16)

3. Flapjack Flytrap (Live at CKXU) (5:00)

4. Cheerleader (Live at CKXU) (3:36)

5. Monster Railroad (Live at CKXU) (5:12)

6. Flush In The Pocket (Live at CKXU) (5:37)

7. Shot A Gamblin' Man (Live at CKXU) (6:44)