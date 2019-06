WHITE LIES: Tourdaten für Herbst bestätigt

Wer die britische Band WHITE LIES zum diesjährigen Wave-Gotik-Treffen in Leipzig verpasst hat und auch nicht zum Amphi Festival in Köln gehen kann, der hat im Herbst zu zwei Terminen die Gelegenheit.



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:



21.11.2019 Dresden-Reithalle

03.12.2019 Berlin -Tempodrom



Die Konzerte stehen unter dem Namen "Celebrating the 10th anniversary of "TO LOSE MY LIFE". Die Band möchte mit ihren langjährigen Fans den 10. Geburtstag ihres Debütlabums " To Lose My Life" feiern. Selbstredend wird zu den Konzerten das komplette Album gespielt.



Ab dem 14.06.2019 sind die Karten im Vorverkauf für 25,00 Euro zzgl. Gebühren zu haben.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: white lies celebrating the 10th anniversary of to lose my live debuetalbum wgt 2019 amphi 2019