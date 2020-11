WHITE WARD: Jazz und Black Metal

Am 22.01.2021 erscheint unter dem Titel "Origins" das erste Album der ukrainischen Band WHITE WARD. Sie verbindet Elemente aus Jazz und Metal miteinander. Die Formation hat sich im Jahre 2012 gegründet und "Origins" erstmals 2016 als digitale Version veröffentlicht.

Inzwischen steht die Band bei Debemur Morti Productions unter Vertrag, so dass ein Re-Release des Frühwerks als CD, Tape und Vinyl möglich wurde. "Origins" enthält insgsamt die folgenden Songs:

01. Walls MMXV

02. When Gift Becomes Damnation

03. Inhale My Despair

04. Drowned In Cold

05. Nautical Child

06. Depths Of Arcane

07. Walls

08. Guilty If I

09. World Of The Closed Graves

Einen ersten akustischen Eindruck können Neugierige via No Clean Singing gewinnen.