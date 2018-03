WILLE AND THE BANDITS kommen auf Tour

Okay, Hand aufs Herz, kennt die jemand? Ich jedenfalls nicht. Also machen wir es mal ganz einfach, hier ist ein Video der Briten zu dem Lied 'Scared Of The Sun', das macht jetzt jeder mal an und während das Lied in die Gehörgänge schleicht, kann man weiterlesen: Youtube.

Alternative Rock mit leichter Psychedelik-Schlagseite, das ist jetzt gar nicht so überl, was die Buben aus Plymouth da fabrizieren. Im April wird ihr neues Doppel-Live-Album "Living Free" erscheinen, weswegen sie bei uns vorspielen wollen:

24.04. Frankfurt- Das Bett

26.04. Isny- Eberz

28.04. Homburg – Musikpark

30.04. Twist- Heimathaus

02.05. Hamburg – Blues Club

04.05. Husum - Speicher

05.05. Worpswede – Music Hall

10.05. Düsseldorf – Pitcher

11.05 Leipzig – So So

14.05. Ingolstadt - Bluesfest