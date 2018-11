WILSON & WAKEMAN bringen uns

Die beiden Musiker setzen ihre Kollaboration mit dem am 11. Januar auf CD und Vinyl erscheinenden Scheibe fort, die man bereits im eigenen Shop vorbestellen kann. Die Platte ist das Ergebnis eine Studiosession, mit der die beiden die Magie ihrer Akustik-Shows auf Tonträger bannen wollten. Das Album enthält Stücke ihrer zwei Scheiben, Sololieder und Coverversionen:

1. Life On Mars

2. Laugh In Time

3. Written In Anger

4. Tapestries

5. People Come And Go

6. Disciple

7. Seek For Adventure

8. I Won’t Blame Life

9. Soldier

10. The Sun Will Dance In Its Twilight Hour

11. Feel Like Going Home

Auch live werden die beide nochmal zu sehen sein, aber hauptsächlich bei unseren niederländischen Nachbarn:

13. Nov - Düsseldorf, DE The Pitcher

14. Nov - Tilburg, NL Paradox

15. Nov - Nijmegen, NL Trianon

16. Nov - Rheine, DE Hypothalamus

09. Dec - Arnhem, NL Willemeen

11. Dec - Heerlen, NL Savelbergklooster

12. Dec - Enschede, NL Metropool Muziekcafe

13. Dec - Middelburg, NL De Spot

14. Dec - Purmerend, NL P3