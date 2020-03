WINTER: Debüt neu aufgelegt bei Svart Records

Das finnische Label Svart Records wird Ende Mai 2020 das Debütalbum "Into Darkness" der New Yorker WINTER neu veröffentlichen. Es erschien 1990 und kündigte mit dem groovigen Death Doom Metal die kommenden Jahre stilistisch an. Das bekannteste Stück davon dürfte immer noch dieses hier sein:

