WIRE: Neues Album

Die Post-Punk-Band WIRE wird am 24.01.2020 ihr neues Album "Mind Hive" via pinkflag veröffentlichen. Daraus haben die Briten mit dem Song 'Cactused' bereits einen ersten Vorgeschmack auf das neue Material geliefert. Es sind die ersten neuen Songs seit 2017 als das Album "Silver/Lead" herauskam.



Ende 2020 soll ein Film namens "People In A Film" veröffentlicht werden, der das Schaffen der Band näher beleuchtet.



Die Tracklist des 35-minütigen Werkes liest sich so:

Be Like Them

Cactused

Primed And Ready

Off The Beach

Unrepentant

Shadows

Oklahoma

Hung

Humming

