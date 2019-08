WITCHKILLER ist fürs

Die Veranstalter des "Keep It True"-Festivals haben für ihre XIII. Auflage 2020 erneut eine sagenumwobene Untergrundkapelle der besonderen Art ausgegraben und zwar dieses Mal die kanadischen 80er-Metaller WITCHKILLER, die mit ihrer "Day Of The Saxons"-MLP auf Metal Blade Records anno 1984 ihren einzigen nennenswerten Nachhall hinterließen, der jedoch von vielen Stahltraditionalisten heute noch in Ehren gehalten wird. Die Band wird in originaler Besetzung mit Douglas Lang Adams (Gesang), Steven John Batky (Schlagzeug, Backing Vocals), Todd Pilon (Bass, Gang Shouts) und Kurt Phillips (Guitar, Gang Shouts) auftreten, die komplette "Day Of The Saxons"-EP und weitere Songs zum Besten geben, und das alles zum ersten Mal überhaupt in Europa.



Das ausverkaufte Festival glänzt bisher mit folgendem Billing:





CIRITH UNGOL (USA) - Headling both days with different Sets and Special guest Flint



LOUDNESS (JPN) - KIT exclusive 80s Set



HEATHEN (USA) - Old School Set



VISIGOTH (USA)



LEGEND (USA) - exclusive one time reunion show



SABBAT (JPN) - Special 80s Set



METALUCIFER (JPN)



GRAVESTONE (GER)



REALM (USA) - First European Show



WITCHKILLER (CAN) - First European Show in Original Line-up



TRESPASS (UK) - Special 80s Set



ELIXIR (UK)



VULTURE (GER)



GENOCIDE NIPPON (JPN) - First Time In Europe



RIOT CITY (CAN)



SÖLICITÖR (USA)









Tauberfrankenhalle Lauda-Königshofen

24. + 25. April 2020



www.keep-it-true.de

www.facebook.com/keepittruefestival



