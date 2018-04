Rise Above, das Label des CATHEDRAL-Fronters Lee Dorrian, bringt uns einen Import aus Australien. Die klischeehaft benannte Band WITCHSKULL soll uns eine Mischung aus Doom und Stoner kredenzen, aber Tonbeispiele liegen leider noch nicht vor. Am 1. Juni wird das Album erscheinen, ich bin sicher, vorher werden wir in irgendetwas reinhören dürfen.

