WITCHTOWER und BLACKSLASH: Split CD

Iron Shield Records lässt die Split-EP wieder aufleben. Diesmal trifft der Schwarzwald in Form von BACKSLASH auf die Andalusier WITCHTOWER und jeder darf drei Lieder zum Besten geben. Hier ist die Trackliste:

1. WITCHTOWER - The Beast

2. WITCHTOWER - Drunk As Hell

3. WITCHTOWER - Ride Or Die

4. BLACKSLASH - It’s Got To Be Love

5. BLACKSLASH - Night City Street Lights

6. BLACKSLASH - Eyes Of A Stranger

Mehr werden wir am 13. April erfahren, wenn das gute Stück als CD käuflich zu erwerben sein wird. Bis dahin hören wir schon einmal in die Coverversion von 'It’s Got To Be Love' rein, das im Original von den schwedischen Punkrockern RANDY stammt: Youtube.