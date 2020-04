WITHIN TEMPTATION: Neuer Song 'Entertain You' erscheint am 08.05.

Am 08.05.2020 wird die niederländische Band WITHIN TEMPTATION den neuen Song 'Entertain You' auf ihrem eigenen Label Within Temptation Entertainment BV veröffentlichen.



Sängerin Sharon den Adel sagt dazu: "In der Musikbranche und in der Welt um uns herum sehen wir täglich so viele Dinge, die im steten Wandel sind und uns inspirieren. Wir waren schon immer eine Band die den Wandel begrüßt und umarmt und dieser neue Track zeigt dies mehr denn je. Musikalisch wie textlich. Für viele wird der Song aber auch ein Schocker sein."



Der Song ist bereits bestellbar.



Live soll die "Worlds Collide Tour 2020" im September starten.



Folgende Termine sind bestätigt:

17.09. Hamburg, Barclaycard Arena

18.09. Leipzig, Leipzig Arena

21.09. Berlin, Velodrom

22.09. München, Zenith

24.09. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

25.09. LU- Esch-Sur-Alzette, Rockhal

27.09. CH- Zürich, Hallenstadion

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: within temptation entertain you worlds collide tour 2020 sharon den adel